Шмигаль пообіцяв масштабну дерегуляцію для бізнесу

Кабінет міністрів України планує масштабну дерегуляцію для бізнесу та продовжуватиме скасовувати непотрібні дозволи та ліцензії.

"У 2022 році ми знайшли правильний баланс між тим, аби профінансувати рекордний дефіцит бюджету й водночас допомогти бізнесу вистояти. Ця робота продовжується і цьогоріч. Ми маємо забезпечити фінансування всіх критичних видатків. Працюємо з партнерами, працюємо над новою програмою з МВФ", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він також додав, що всі основні програми підтримки малого і середнього бізнесу будуть залишені й навтіь розширені.

"Це кредити в межах 5-7-9, це безповоротні гранти "єРобота", це портфельні гарантії. Так само як і торік допоможемо аграріям із посівною, зі збором врожаю і з його зберіганням", – додав Шмигаль.

За його словами, Україні буде впроваджувати стандарти ОЕСР.

"Продовжуємо курс на зменшення ролі держави в економіці. Це означає не лише продовження малої приватизації, але й відновлення великої приватизації, аби дати стимули для відновлення економіки", – резюмував прем'єр.

бізнес (1296) Шмигаль Денис (1559)
Ніякої конкретики,пусті слова,цей бездар і здодій руйнує економіку України і наше майбутнє не менше ніж рашка
14.03.2023 17:24 Відповісти
Скасуйте штоатрафи за форму 20 ОПП яка себе віджила, але за несвоєчасне подання штраф 1000 грн. Придумали варіант набивати штрафів. І в жодного не виникне питання, нахіба ця дублююча форма, якщо вже працюють електронні реєстри. Як піарити електронні реєстри то у всі труби, а навіщо ті реєстри, коли не подав 20 ОПП до податкової з інформацією з тих же реєстрів і маєш штраф. Не городіть великі гори на словах. Почніть з маленьких реальних кроків.
07.06.2023 22:15 Відповісти

