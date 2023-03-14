В Україні нарахували 176 тисяч чиновників

Станом на початок 2023 року у 109 органах державної влади в Україні фактично працює 175,8 тис. осіб, протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані.

Загалом у органах державної влади станом на початок 2023 року функціонує Секретаріат Кабміну та 18 міністерств, 20 служб, 15 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

З метою аналізу інформації щодо граничної, фактичної чисельності працівників у державних органах, зокрема в органах судової влади та місцевих державних адміністраціях (без урахування органів сектору безпеки і оборони) Мінфін розробив інтерактивну аналітичну панель.

Згідно із оприлюдненими даними, у державних органах, кількість працівників яких встановлює уряд, працює 114,69 тис. осіб, при цьому 33,13 тисячі вакансій залишається вільними.

Так, у Міністерстві юстиції не вистачає 5,65 тис. осіб до встановленої граничної кількості (17 тис.), у Пенсійному фонді залишається 4,12 тис. вакансій (з 24,4 тис.), у Держпродспоживслужбі – 3,5 тис. (із 11,27 тис.), у Бюро економічної безпеки – 3,32 тис. (із 4 тис.), у Держказначействі – 3,32 тис. (із 13,3 тис.).

При цьому найбільший відтік кадрів минулого року зареєстровано у Мін’юсті (на 2,28 тис.), Держстаті (1,12 тис.), Держгеокадастрі (1,1 тис.).

Як повідомлялося, за даними Національного агентства з питань державної служби (НАДС), у 2022 році було звільнено 30,4 тис. держслужбовців та призначено 26,8 тис. держслужбовців.

Станом на початок березня 2023 року в штатному режимі працюють 143,2 тис. держслужбовців, а 9,6 тис. – дистанційно, ще 12 тис. перебувають у відпустці для догляду за дитиною.