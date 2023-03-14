Комісія з держслужби рекомендувала звільнити заступника голови Митниці Черкасського, – нардеп

Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами дисциплінарного провадження рекормендувала Кабміну звільнити заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"В результаті розгляду дисциплінарного провадження рішення по Комісії з питань вищого корпусу державної служби: звільнити (зашкварного) заступника митниці Черкасського за порушення присяги", – написав Железняк.

Нардеп уточнив, що уряд вже отримав рішення Комісії, він має розглянути його протягом 10 днів.

Читайте також: Експорт "чорного" зерна, нелегальні сигарети та контрабанда під виглядом "гуманітарки". Чому звільняють керівництво митниці

Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.

Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.