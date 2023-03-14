Кабмін спростив отримання водійських прав для іноземців у лавах ЗСУ

Кабінет міністрів України дозволив іноземцям, які проходять службу за контрактом у Збройних Силах України на період дії воєнного стану отримувати посвідчення водія з паспортом іноземця.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 березня.

Зокрема, на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування іноземці та особи без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії, замість документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, можуть подати дійсний паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, разом з військовим квитком та довідкою щодо перебування на військовій службі для: