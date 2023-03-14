Путін поскаржився на нестачу фахівців на підприємствах російського ОПК

Нестача висококваліфікованих фахівців на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу негативно впливає на терміни виконання держоборонзамовлення (ГОЗ).

Про це російський президент Владімір Путін заявив на зустрічі з робітниками авіаційного заводу в Улан-Уде, повідомляє "Коммерсант".

"Заважає, так. Але, ви знаєте, якщо нічого не заважає, тоді потрібно спати лягати: все добре, можна хрюкнути відразу. А коли щось заважає, треба щось долати, треба працювати над собою, над розв'язанням цих проблем", – сказав Путін.

На його думку, для вирішення кадрової проблеми російський уряд має вести системну роботу щодо підвищення рівня зарплати та вирішення житлових питань.

"Зараз багато підприємств працюють практично в три зміни, і не вистачає фахівців, особливо висококласних фахівців", – визнав російський президент.

Путін також повідомив, що Мінпромторг РФ передав Міноборони перелік пріоритетних професій, представники яких зможуть отримати відстрочку від служби в армії.

Про наміри надати відстрочку від призову на строкову службу для співробітників оборонно-промислового комплексу Путін заявляв ще у січні. Тоді він обіцяв, що питання буде вирішено найближчим часом. За його словами, у російському ОПК задіяно 830 тис. працівників.

У листопаді 2022 року міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу родповідав, що Росія збільшить ДОЗ у 2023 році у 1,5 раза.

Читайте також: Російські забудовники скаржаться на нестачу працівників через оголошену Путіним мобілізацію

Як повідомлялося, раніше експерти російського Інституту економічної політики ім. Є. Т. Гайдара (ІЕП) у своїй доповіді вказували, що російська промисловість зіткнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів внаслідок оголошеної Владіміром Путіним мобілізації.

Згідно з опитуванням Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), проведеному у жовтні, з дефіцитом кадрів зіткнулися близько 40% великих компаній в РФ. Ще 60% респондентів повідомили, що дотримуються негативних прогнозів щодо ситуації з кадрами у майбутньому.

Нагадаємо, Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.