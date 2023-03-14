Азербайджан почне постачати газ до Угорщини для заміни російського, – Алієв

Азербайджан планує наприкінці 2023 року розпочати експорт газу до Угорщини та суттєво наростити поставки до Європи.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив на пресконференції в Берліні за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми трохи більше двох років як почали постачання газу до Європи, і обсяги наших поставок зростають з кожним роком. Якщо у 2021 році обсяг поставок становив 8 млрд кубометрів, то цього року вони становитимуть близько 12 млрд кубометрів або майже половину нашого експорту газу", – сказав Алієв.

Він підкреслив, що, згідно з підписаним у 2022 році меморандумом з ЄС, до 2027 року Азербайджан має вийти на постачання до Європи 20 млрд кубометрів газу.

"Ми в наступні роки хочемо розширити географію нашого експорту газу до Європи", – зазначив Алієв.

Глава Азербайджану додав, що наразі азербайджанський газ експортується до Туреччини, Грузії, Болгарії, Греції, Італії.

"Із 2023 року почалися постачання до Румунії. Наприкінці 2023 року ми плануємо розпочати перші постачання газу до Угорщини. Ми наразі розпочали переговори з урядом Албанії щодо газифікації в цій країні та початку постачання газу", – зазначив він.

Алієв підкреслив, що азербайджанський газ хочуть купувати Чехія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Хорватія та низка інших європейських країн.

При цьому він наголосив на важливості будівництва в Європі нових інтерконекторів, що дозволить розширити географію поставок азербайджанського газу.

"Звичайно, потрібно підписувати довгострокові контракти (на закупівлю газу, – ред.). Ми знаємо, що в Європі високе прагнення "зеленого" енергопереходу. Тому ми зацікавлені в підписанні довгострокових контрактів, і я сподіваюся, що ми зможемо ув'язати ці питання", – сказав президент Азербайджану.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначав, що постачання газу з Азербайджану до Угорщини може до кінця поточного року становити до 100 млн кубометрів.