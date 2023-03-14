Шмигаль анонсував посилення контролю за соцвиплатами

В Україні запровадять принцип гарантованої базової соціальної допомоги для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також посилять контроль за адресністю виплат.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

"Ми пропонуємо новий соціальний договір між державою та громадянином. Буде покращено адресність виплат і їх збільшення для тих, хто цього дійсно потребує. Запроваджуємо принцип гарантованої базової соціальної допомоги, яка буде залежати від рівня доходів, і буде спрямована на підтримку найвразливіших верств населення", – сказав голова уряду.

Прем'єр додав, що завдяки подальшій цифровізації соціальні послуги стануть доступнішими та зручнішими.

"Продовжуємо програми допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це стосується виплат, житла та працевлаштування. Завдяки підвищенню якості реєстрів буде покращена адресність виплат", – зазначив Шмигаль.

Окремо він відмітив організацію безбар’єрного простору, забезпечення засобами для реабілітації, а також підтримку людей із інвалідністю.