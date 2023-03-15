Сербська авіакомпанія збільшить кількість рейсів до Угорщини задля зручності росіян

Авіакомпанія Air Serbia, яка продовжує здійснювати рейси до та з Росії, оголосила про збільшення до 17 рейсів на тиждень між Будапештом і Белградом – таким чином більше власників російських паспортів можуть обрати Угорщину як пункт в’їзду до ЄС.

Як пише Euractiv, оголошення про збільшення кількості прямих рейсів було зроблено компанією Air Serbia, мажоритарним власником якої є держава, а міноритарна частка належить авіакомпанії Etihad, передає Європейська правда.

Однак, оскільки Сербія не запровадила санкції проти Росії, а Air Serbia продовжує виконувати регулярні рейси до чотирьох російських міст, російські громадяни, які летять до Європи, зможуть скористатися новим розкладом.

Російські авіакомпанії можуть літати в межах Сербії, але не можуть дістатися до країни, оскільки Сербія оточена країнами, які запровадили санкції. Тому рейси з Сербії до ЄС, які пропонує Air Serbia, становлять інтерес для російських громадян.

Прямі рейси з Будапешта до російських напрямків були популярними ще до початку війни в Україні. Після війни угорська авіакомпанія Wizz Air постійно збільшує кількість місць на цих рейсах, що свідчить про те, що цей маршрут добре себе зарекомендував.