"Укргазвидобування" запустило нову свердловину глибиною 6000 метрів

Державне "Укргазвидобування" пробурило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 950 м, яка дає 340 тис. куб. м природного газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ", – прокоментував голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Зокрема, під час проєктування свердловини з допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася.

"Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси і посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат. Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року", – зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він додав, що результати буріння нової свердловини дали підстави запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища.

Як повідомлялося, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов раніше зазначав, що компанія має на меті збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м вже у 2023 році – до 13,5 млрд куб. м.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", у 2022 році видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021 року.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".