Кабмін погодив звільнення очільників трьох областей
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 березня, погодив звільнення керівників трьох обласних державних адміністрацій.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Зокрема, погоджено звільнення:
- Сергія Гайдая – з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Максима Марченка – з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Сергія Гамалія – з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Про звільнення Гайдая раніше повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його інформацією, невдовзі Гайдай може очолити посольство України у Казахстані.
Зазначимо, що Гайдай очолював Луганську область з жовтня 2019 року. До того, з 2015 року був депутатом у Мукачівській районній раді (Закарпатська область), з вересня 2015 року по листопад 2018 року очолював Мукачівську райдержадміністрацію.
