"Укрзалізниця" призупинить курсування трьох потягів до Угорщини через ремонт

"Укрзалізниця" наприкінці березня призупинить курсування трьох потягів до Угорщини через запланований ремонт залізничної інфраструктури на дільниці Чоп - держкордон.

Як повідомляє пресслужба компанії, з 20 по 26 березня включно не курсуватимуть рейси №31 Мукачево - Будапешт, №6286/6287 Захонь - Чоп - Захонь та №6288/6289 Захонь - Чоп - Захонь.

Водночас 7 інших поїздів до Захоні та Будапешта, а також обидва рейси до Словаччини курсуватимуть без змін.

Крім того, "Укрзалізниця" відкриває продажу квитків на поїзди відправленням після 26 березня, що курсують на дільницях Фастів - Козятин, Одеса - Подільськ, а також поїзди рахівського напрямку. Продаж квитків на дати після 26 берзня був закритий через зміну графіків у результаті планових ремонтів інфраструктури на вказаних дільницях.

"Зокрема, дільницею Фастів - Козятин щодня курсують 37 поїздів, у тому числі популярного перемишльського напрямку, для яких ми запланували сповільнення в діапазоні 5-25 хвилин. Також нагадаємо, що ремонтні роботи є плановими, а отже, скоро дозволять нам везти вас швидше та безпечніше", – обіцяють в "Укрзалізниці".

Крім того, з 19 березня відновиться рух потяга ДПКр-3 за маршрутом №802/801 Чернівці - Львів через Тернопіль.