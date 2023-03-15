У Міненерго попередили про можливі відключення світла на Київщині та Житомирщині

У середу, 15 березня, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів, із резервом потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності.

Водночас у деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж.

Також у Міненерго зазначили, що впродовж доби вдалося відновити електропостачання постраждалих від ворожих обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей.