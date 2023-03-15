Три країни Євросоюзу закликали знизити ціну на російську нафту на 14%

Естонія, Литва та Польща закликають знизити максимальну ціну на російську нафту з $60 за барель до $51,45.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



На їхню думку, новий рівень буде на 5% нижчим від ринкових цін.



У січні доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів становили $13 млрд. Запропоноване зниження стелі ціни дозволить скоротити їх на $650 млн, підрахувала влада трьох європейських країн.



Максимальний ріень цін на постачання російської нафти морем на рівні $60 за барель була введена ЄС, країнами G7 і Австралією з 5 грудня 2022 року. Із 5 лютого почала діяти також стеля цін на російські нафтопродукти.

При введенні обмежень країни коаліції домовилися, що стелі переглядатимуться раз на два місяці з урахуванням змін на ринку і встановлюватимуться на рівні не менше ніж на 5% нижче за середньоринкову ціну.

Bloomberg нагадує, що Естонія, Литва та Польща на переговорах наприкінці 2022 року наполягали на жорсткішій стелі цін для Москви. Але їхні вимоги тоді залишилися поза увагою, оскільки США хотіли, щоб стеля була встановлена на рівні, що дозволяє російській нафті продовжувати надходити на світові ринки.