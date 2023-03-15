БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Данія створює фонд на $1 мільярд для допомоги Україні

данія

Уряд Данії та більшість партій у данському парламенті домовилися про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон ($1 млрд) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Данії, передає Європейська правда.

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною. Данія вже є однією з країн, яка – порівняно з нашими розмірами – підтримує Україну найбільше. Це те, чим уряд та сторони угоди погоджуються залишатися і надалі", – сказав міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Як додав глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен, із Українським фондом країнавиводить данську підтримку України на новий рівень.

"Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та харчі. Тому ми повинні посилити наші зусилля", – заявив він.

Зазначається, що фонд спрямований на потреби та побажання України щодо узгоджених зусиль Данії, які зосереджуватимуться на військовій, цивільній та комерційній підтримці.

Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.

На додаток до цього, у 2024-2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки, пов'язану з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.

Фонд складатиметься з трьох компонентів:

  • Військова підтримка боротьби України за свободу у вигляді зброї, іншого військового обладнання та тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 мільярда данських крон у 2023 році.
  • Цивільна підтримка, спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля, а також на довгострокову реконструкцію. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон.
  • Підтримка бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.

Як зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, до цього часу Данія надала Україні військову підтримку на суму близько 5 млрд данських крон, і за допомогою новоствореного Українського фонду країна прагне підтримувати високий рівень військової підтримки.

Данія (251) допомога (1629) фонд (162)
Звертаюсь до Данії, краще ви ціма грошима профінансували, закупку українських ударних дронів, ця допомога була б 100 разів більша ніж Німецька і французька, ударний українький дрон який пале танк чі другу бронетехніку коштує десь 3000 доларів от і рахуйте а американський 6000
показати весь коментар
15.03.2023 13:12 Відповісти
Наївні датчани! Мабуть гадають, що цим вони Україні допоможуть ... тим часом жОПники руки потирають.
показати весь коментар
15.03.2023 19:17 Відповісти

