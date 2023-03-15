Данія створює фонд на $1 мільярд для допомоги Україні

Уряд Данії та більшість партій у данському парламенті домовилися про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон ($1 млрд) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Данії, передає Європейська правда.

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною. Данія вже є однією з країн, яка – порівняно з нашими розмірами – підтримує Україну найбільше. Це те, чим уряд та сторони угоди погоджуються залишатися і надалі", – сказав міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Як додав глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен, із Українським фондом країнавиводить данську підтримку України на новий рівень.

"Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та харчі. Тому ми повинні посилити наші зусилля", – заявив він.

Зазначається, що фонд спрямований на потреби та побажання України щодо узгоджених зусиль Данії, які зосереджуватимуться на військовій, цивільній та комерційній підтримці.

Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.

На додаток до цього, у 2024-2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки, пов'язану з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.

Фонд складатиметься з трьох компонентів:

Військова підтримка боротьби України за свободу у вигляді зброї, іншого військового обладнання та тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 мільярда данських крон у 2023 році.

боротьби України за свободу у вигляді зброї, іншого військового обладнання та тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 мільярда данських крон у 2023 році. Цивільна підтримка , спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля, а також на довгострокову реконструкцію. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон.

, спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля, а також на довгострокову реконструкцію. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон. Підтримка бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.

Як зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, до цього часу Данія надала Україні військову підтримку на суму близько 5 млрд данських крон, і за допомогою новоствореного Українського фонду країна прагне підтримувати високий рівень військової підтримки.