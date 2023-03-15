Україна попросила у Фінляндії поїзди Allegro, які раніше курсували до Санкт-Петербурга

Україна попросила Фінляндію передати їй чотири поїзди Allegro, які раніше курсували між фінською столицею Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом.

Про це пише Yle.

Зазначається, що очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін особисто зустрівся з прем'єр-міністеркою фінляндії Санною Марін під час її візиту до Києва 10 березня. Потяги Allegro підходять для залізничної колії України.

Фінська залізнична компанія VR підтвердила надання запиту від української сторони у вівторок, 14 березня. Водночас директор компанії з міського транспорту Топі Симола заявив, що фінська компанія не може самостійно приймати будь-які рішення щодо поїздів Allegro.



Поїзди Allegro є власністю Oy Karelian Trains Ltd, яка заснована в 2006 році і належить VR та "Російській залізниці".