Товарообіг України впав із початку року на 30%, – Митна служба
Упродовж січня-лютого 2023 року товарообіг України становив $16,6 млрд, що на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зокрема, за два місяці в Україну імпортували товарів на суму $10,1 млрд, а експортували – на $6,5 млрд.
Водночас оподаткований імпорт склав $8,1 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – на $1,7 млрд, Польщі – $1 млрд та Туреччини – $760 млн.
При цьому експортували найбільше до Польщі – на $953 млн, Румунії – на $609 млн та Китаю – на $605 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2023 року товарів 71% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $2,9 млрд;
- паливно-енергетичні товари – $2,6 млрд;
- продукція хімічної промисловості – $1,7 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($4,3 млрд), метали та вироби з них ($568 млн), машини, устаткування та транспорт ($521 млн).
