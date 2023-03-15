БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У ЄС попередили про ризик економічної залежності від Китаю

Китай є великою економічною та політичною силою на міжнародній сцені, але ЄС необхідно менше залежати від нього.

Про це під час виступу у Європарламенті заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що ЄС має докласти зусиль щодо скорочення залежності від Китаю, "яка може дорого обійтися" з урахуванням досвіду енергетичної залежності від Росії.

Однак, за словами Мішеля, само собою зрозуміло, що "немає інших варіантів, як взаємодіяти з Китаєм щодо глобальної проблематики". Очільник Євроради у цьому контексті назвав такі теми, як кліматичні зміни та всесвітня охорона здоров'я.

Про необхідність обмежувати залежність від Китаю заявила також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона навела приклади: 98% критично важливих для ЄС рідкісноземельних матеріалів, 93% магнію, 97% літію надходять до Євросоюзу з Китаю.

"Якщо ми хочемо бути незалежними, ми обов'язково маємо посилити та диверсифікувати наші ланцюжки постачання, співпрацюючи з партнерами, які розділяють наші ідеї", – сказала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії також повідомила, що у четвер очікується затвердження пропозиції ЄК щодо закону про найважливіші джерела сировини. "Йдеться про те, щоб гарантувати постачання цих ключових матеріалів, яких ми безумовно потребуємо для здійснення "зеленого" та цифрового переходів", – пояснила вона.

