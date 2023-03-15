Рада розгляне легалізацію медичного канабісу на найближчому засіданні, – нардеп

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про легалізацію використання медичного канабісу.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Як повідомлялося, ще у червні минулого року профільний парламентський комітет рекомендував Верховній Раді прийняти урядовий законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових та промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих у результаті війни. Однак на голосування у парламенті цей документ не виносився.

Очільник парламентського комітету охорони здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснював, що у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для підтримки цього законопроєкту.

Нагадаємо, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів восени минулого року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.

Однак Верховна Рада в липні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності (законопроєкт №5596).