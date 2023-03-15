Польща готова спільно видобувати газ на заході Україні, – прем’єр

Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною за кількома напрямками, зокрема щодо видобутку газу у західній частині України і створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час конференції "E23: PL for UA – Польсько-українське партнерство у розбудові енергетичної безпеки майбутнього" у Варшаві, передає Укрінформ.

За його словами, Варшава може зробити весь регіон незалежним від "русского міра" в енергетичному аспекті, звільняючи країни від енергетичної залежності Росії.

Моравецький зауважив, що в національних інтересах Польщі є розвиток співпраці з Україною та іншими країнами-сусідами у сфері енергетики, зокрема, у контексті спільних геологорозвідувальних проєктів.

"Нас уже cьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки в західній частині Україні", – повідомив Моравецький.

Він зауважив, що українська сторона також запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС.

"Це сполучення, комбінація може в універсальний спосіб допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України", – підкреслив глава польського уряду.

Він додав, що переговори з українською стороною також стосуються сполучення між Рівненською АЕС і містом Хелм.