Нацкомісія оштрафувала два обленерго ДТЕК Ахметова через борги перед "Укренерго"

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штрафи в 85 тис. грн на ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" через заборгованість перед НЕК "Укренерго" за послуги з диспетчеризації.

Як зазначили в Нацкомісії,відповідні рішення були ухвалені після позапланових невиїзних перевірок, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що компанії порушили вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а також ліцензійні умови щодо розподілу електроенергії у частині наявності заборгованості перед НЕК "Укренерго".



Також регулятор зобов'язав ці компанії до 1 червня 2023 року забезпечити повний розрахунок з "Укренерго" за послугу диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, а також повідомити про це Нацкомісію.



Перевірки проводилися за зверненням НЕК "Укренерго" та охоплювали діяльність компаній з 1 січня 2021 року по 30 вересня 2022 року.



За даними НКРЕКП, заборгованість "ДТЕК Київські регіональні електромережі" перед "Укренерго" станом на 20 жовтня 2023 року становила 83,5 млн грн, "ДТЕК Київські електромережі" – 114,1 млн грн.



Водночас, за даними "Укренерго", наразі заборгованість "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за послуги з диспетчерського управління перед компанією, починаючи з серпня 2022 року, становить 284 млн грн.



Як пояснив під час засідання Нацкомісії генеральний директор "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталій Шайда, компанія до запровадження військового стану в Україні оплачувала послуги "Укренерго" своєчасно та в повному обсязі. Проте недоотримана нею виручка у січні-жовтні 2022 року через зниження обсягів розподілу електроенергії в умовах війни негативно позначилася на можливостях розрахунків з НЕК.



Аналогічні пояснення представив на засіданні регулятора генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар.