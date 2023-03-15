Міненерго намагається відсудити харківську ТЕЦ-2 у підсанкційного бізнесмена Фукса
Харківська обласна прокуратура в інтересах держави в особі Міністерства енергетики звернулася до суду з позовом про розірвання договору концесії харківської ТЕЦ-2 "Есхар" з компанією бізнесмена Павла Фукса.
Господарський суд Харківської області своєю ухвалою від 6 березня відкрив провадження у справі, повідомляє галузеве видання ExPro.
Згідно із матеріалами суду, позов заступника керівника Харківської обласної прокуратури подано до ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія", її фактичний власник якої -- Павло Фукс. Договір про передачу ТЕЦ-2 у концесію був укладений у квітні 2012 року між "ДВ Нафтогазовидобувною компанією" та Міністерством енергетики та вугільної промисловості.
Із позовом про розірвання угоди з приватною компанією прокуратура зверталася ще наприкінці лютого, однак тоді позов залишили без руху й дали час на усунення недоліків позовної заяви. У березні суд прийняв позовну заяву до розгляду та дійшов висновку про відкриття провадження.
Підготовче засідання у справі призначили на 5 квітня.
За даними аналітичної системи YouControl, засновниками "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" є 2 компанії -- "Ко-Інвестментс лтд", зареєстрована в Белізі, та "Леттаєр бізнес корп.", зареєстрована на Сейшельських островах. Керівником компанії є Олександр Данилюк.
Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження персональних санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.
