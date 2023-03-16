Київ увійшов до рейтингу столиць із найкращими показниками якості повітря

У щорічному світовому рейтингу IQAir World Air Quality Report Київ увійшов до 30 столиць світу з найкращими показниками стану атмосферного повітря. Опинившись між Мадридом та Токіо, Київ посів 26 місце рейтингу, потрапивши до так званої "зеленої" зони.

Також столиця України отримала особливу відзнаку як місто, яке попри повномасштабну війну розбудовує систему моніторингу повітря та докладає зусиль для покращення екологічної ситуації, йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Безумовно, на наші позиції в цьогорічному рейтингу вплинуло введення воєнного стану в Україні, зменшення кількості транспорту та інтенсивності роботи підприємств у столиці. Однак не менш важливим є те, що завдяки нашій активній позиції з 2022 року компанія IQAir отримує інформацію про стан повітря у Києві безпосередньо від міської системи моніторингу", – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Згідно з даними рейтингу, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві за минулий рік знизилася на 50% – з 18,8 до 9,5 мг/кубометр. Це забезпечило потрапляння столиці України до "зеленої" зони списку разом із такими містами як Вашингтон (США), Копенгаген (Данія), Осло (Норвегія) та іншими.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 116 столиць. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нджамена (Чад), Дака (Бангладеш), Багдад (Ірак). У списку міст із найчистішим повітрям – Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Гамільтон (Бермуди) та Канберра (Австралія).

IQAir World Air Quality Report – щорічний рейтинг, який складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року. У цьогорічному звіті представлені дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7 323 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з понад 30 тис. станцій моніторингу якості повітря, включно із міською системою моніторингу Києва.

Нагадаємо, у Києві діє мережа із 7 високоточних (референтних) та 46 індикативних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка. Дані з датчиків фіксуються щохвилини, зберігаються на сервері та виводяться у режимі реального часу на сайт asm.kyivcity.gov.ua та в додаток "Київ Цифровий".