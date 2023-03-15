Нацкомісія за рік війни оштрафувала енрегокомпанії на 6,8 мільйона

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за рік війни за результатами перевірок ухвалила 70 рішень про накладення штрафних санкцій на суму понад 6,8 млн грн та винесла 58 розпоряджень щодо необхідності усунення близько 240 порушень.

Як ідеться в повідомленні Нацкомісії, за рік війни до регулятора надійшло близько 17,5 тис. індивідуальних та колективних звернень від громадян із усіх регіонів України. Усі вони були опрацьовані, авторам були надані відповіді та здійснені заходи з державного регулювання в межах компетенції Нацкомісії.

Крім того, Комісією було проведено 185 перевірок ліцензіатів за обґрунтованими зверненнями побутових споживачів про порушення їх законних прав та інтересів.

"В умовах війни, руйнувань енергетичної інфраструктури Російською Федерацією, дефіциту електричної енергії та природного газу регулятор вживає заходів для захисту й розширення прав споживачів шляхом затвердження регуляторних актів, розгляду звернень побутових споживачів та проведення перевірок ліцензіатів щодо дотримання ними законодавства та ліцензійних умов діяльності у відповідних сферах. Серед іншого, НКРЕКП прийняла низку рішень, що стабілізували ринки електричної енергії та природного газу під час особливого періоду, а також спрощують більшість процедур та вимог для споживачів", – зазначила членкиня Нацкомісії Ольга Бабій під час круглого столу.