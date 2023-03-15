Україна домовилася з Енергоспівтовариством про співпрацю у відновленні енергетичного сектору

Енергетичне співтовариство допоможе Україні у відбудові енергетичного сектору.

"Відповідний меморандум підписали сьогодні під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства на чолі з Артуром Лорковським", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ідеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики.

Крім того, меморандум передбачає співпрацю в напрямку підготовки судових позовів проти Росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі.

"Під час зустрічі ми також обговорили кроки для подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії. Дякуємо за підтримку й солідарність. Разом відновимо та трансформуємо Україну в сучасну європейську державу", – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що уряд України виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури.