Україна домовилася з Енергоспівтовариством про співпрацю у відновленні енергетичного сектору
Енергетичне співтовариство допоможе Україні у відбудові енергетичного сектору.
"Відповідний меморандум підписали сьогодні під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства на чолі з Артуром Лорковським", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ідеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики.
Крім того, меморандум передбачає співпрацю в напрямку підготовки судових позовів проти Росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі.
"Під час зустрічі ми також обговорили кроки для подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії. Дякуємо за підтримку й солідарність. Разом відновимо та трансформуємо Україну в сучасну європейську державу", – зазначив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що уряд України виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури.
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