Єврокомісія за час війни надала Україні допомоги на 50 мільярдів, – доповідь

Єврокомісія оприлюднила загальний звіт "Солідарність ЄС в дії у часи геополітичних викликів", який включає, зокрема, докладну інформацію про обсяг та характер допомоги, яку Європейський Союз та його країни-члени надали Україні з початку повномасштабного російського вторгнення Росії.

"Доповідь представляє ключові події в ЄС у 2022 році, із особливою увагою до відповіді ЄС на агресивну війну Росії проти України та до непохитної солідарності ЄС з Україною. Зокрема, протягом цього періоду ЄС ухвалив понад 200 заходів для допомоги державі та народу України, а також для підтримки країн-членів у подоланні наслідків цієї війни, особливо для європейської економіки та енергетичної безпеки", – йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Укрінформ.

Серед заходів – ухвалення Директиви тимчасового захисту ЄС, якою вже скористалися більше 4 млн українців, що рятуються на території ЄС від війни.

ЄС застосував вже 10 пакетів санкцій проти Росії як країни-агресора, які вражають економіку та зменшують здатність Кремля фінансувати війну.

Водночас ЄС надав близько 50 млрд євро для підтримки України, включно з економічною, фінансовою та військовою допомогою.

Доповідь відображає зусилля ЄС у позбавлені залежності від російського викопного пального, а також зусилля, спрямовані на захист громадян країн ЄС від високих цін на енергію, надає пріоритетну увагу інвестиціям та розвитку поновлювальних джерел енергії.