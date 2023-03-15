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Зеленський звільнив очільників трьох областей

зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази президента №149-151 від 15 березня оприлюднені на офіційному сайті голови держави.

Зокрема, звільнено:

  • Сергія Гайдая – з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
  • Максима Марченка – з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
  • Сергія Гамалія – з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про звільнення Гайдая раніше повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його інформацією, невдовзі Гайдай може очолити посольство України у Казахстані.

Зазначимо, що Гайдай очолював Луганську область з жовтня 2019 року. До того, з 2015 року був депутатом у Мукачівській районній раді (Закарпатська область), з вересня 2015 року по листопад 2018 року очолював Мукачівську райдержадміністрацію.

Автор: 

Зеленський Володимир (2536) Одеська область (252) звільнення (1014) Гайдай ЛОГА (15) Луганська область (201) Хмельницька область (143)


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16.03.2023 18:01 Відповісти

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