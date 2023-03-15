Зеленський звільнив очільників трьох областей
Президент Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази президента №149-151 від 15 березня оприлюднені на офіційному сайті голови держави.
Зокрема, звільнено:
- Сергія Гайдая – з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Максима Марченка – з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Сергія Гамалія – з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Про звільнення Гайдая раніше повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його інформацією, невдовзі Гайдай може очолити посольство України у Казахстані.
Зазначимо, що Гайдай очолював Луганську область з жовтня 2019 року. До того, з 2015 року був депутатом у Мукачівській районній раді (Закарпатська область), з вересня 2015 року по листопад 2018 року очолював Мукачівську райдержадміністрацію.
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