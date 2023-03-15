Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану
Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних платежів, що здійснюються Державною казначейською службою в період воєнного стану.
Відповідну постанову уряд схвалив 14 березня, повідомляє Міністерство фінансів.
Прийнятою постановою розширено перелік пріоритетних платежів. Зокрема, до зазначеного переліку включено видатки загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів на:
- придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа;
- придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
- встановлення у закладах соцзахисту пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;
- розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;
- заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення й утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;
- виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, каналізаційних мереж і споруд на них;
- оплату реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини та пам’ятках архітектури, послуг з виготовлення облікової та науково-проектної документації на пам’ятки культурної спадщини;
- проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель;
- виготовлення містобудівної документації;
- накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.
Також внесеними змінами визначено особливості підписання планових документів, що застосовуються у бюджетному процесі (змін до них) та складання звітності розпорядників, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі.
Крім того, спрощено вимоги до подання розпорядниками (одержувачами) окремих документів до органів Казначейства за допомогою використання системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства – Казначейство".
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