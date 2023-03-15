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Новини
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Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану

кабмин

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних платежів, що здійснюються Державною казначейською службою в період воєнного стану.

Відповідну постанову уряд схвалив 14 березня, повідомляє Міністерство фінансів.

Прийнятою постановою розширено перелік пріоритетних платежів. Зокрема, до зазначеного переліку включено видатки загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів на:

  • придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа;
  • придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
  • встановлення у закладах соцзахисту пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;
  • розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;
  • заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;
  • забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення й утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;
  • виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, каналізаційних мереж і споруд на них;
  • оплату реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини та пам’ятках архітектури, послуг з виготовлення облікової та науково-проектної документації на пам’ятки культурної спадщини;
  • проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель;
  • виготовлення містобудівної документації;
  • накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

Також внесеними змінами визначено особливості підписання планових документів, що застосовуються у бюджетному процесі (змін до них) та складання звітності розпорядників, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі.

Крім того, спрощено вимоги до подання розпорядниками (одержувачами) окремих документів до органів Казначейства за допомогою використання системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства – Казначейство".

Автор: 

бюджет (1844) Мінфін (2954) податки (2489)


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яйця яблука і фляги
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15.03.2023 18:46 Відповісти
А дороги певно вже були в списку.
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15.03.2023 21:48 Відповісти

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