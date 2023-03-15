Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на дизпаливо

Дизельне пальне на автозаправних станціях українських мереж подешевшало за день у середньому на 29 копійок – до 48,61 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, мережі ОККО, WOG, BVS, Prime та інші знизили ціни на дизпаливо за день в середньому на 1 гривню за літр – до 45-49,99 грн/л.

Водночас мережі "Авіас", "Укрнафта", Shell, Socar і ще деякі зберегли ціни на дизпальне на попередньому рівні.

Найдешевше придбати дизпальне можна на АЗС Prime – по 45 грн/л, найдорожче – на заправках Shell і Socar (по 50,99 грн/л).

Бензин "А-95" сьогодні можна по 43,90-50 грн/л, "А-95+" – по 45,38-51 грн/л.