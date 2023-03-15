Суд арештував колишнього керівника "Спецтехноекспорту" у справі про розкрадання коштів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив встановити запобіжний захід колишньому керівнику ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт") у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), на виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Таким чином, суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику на більш суворий.

"У січні суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн та поклав на нього низку процесуальних обов’язків. Проте, особа не виконала рішення суду та не внесла заставу", – пояснили у НАБУ.

Як повідомлялося, колишнього керівника ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" разом із іншими трьома колишніми співробітниками підозрюють у розкраданні та легалізації понад $2,3 млн у 2014-2015 роках.

За даними слідства, у 2014 році керівник "Спецтехноекспорту" разом із ще трьома посадовцями держкомпанії впровадили схему розкрадання державних коштів через сплату так званих агентських послуг іноземній компанії за ненадані послуги. Ця компанія була підконтрольна заступнику начальника департаменту "Спецтехноекспорту", а її знайомого залучили як номінального директора, аби замаскувати незаконний характер дій.

За даними слідства, цю ж компанію учасники схеми залучали для закупівлі коштом держави товарів за завищеними цінами. Наразі слідство має докази щонайменше однієї такої закупівлі, під час якої "Спецтехноекспорту" поставили товар у 3,5 раза дорожчий за закуплений на папері посередником.

НАБУ не називає прізвищ фігурантів справи, однак за даними ЗМІ, йдеться про ексдиректора державного підприємства "Спецтехноекспорт" Ігоря Гладуша.

Нагадаємо, у січні 2020 року САП скерувала до суду справу проти іншого колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса, його попередника Павла Барбула, ексзаступника директора СТЕ Володимира Муцинова, колишнього заступника начальника департаменту СТЕ Дениса Панасенка та ексначальника відділу СТЕ Тимофія Романюка.

Їх також підозрюють у привласненні коштів на суму $2,2 млн, сплачені держпідприємством під виглядом посередницької винагороди при постачанні продукції для Міністерства оборони Індії.