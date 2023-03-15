Виробник чаю Lipton знайшов покупця на свої активи в Росії

Компанія Ekaterra (виробник чаю Lipton, Saito, Brooke Bond та інших) продає свої активи у Росії місцевій "Об’єднаній чайній компанії".

Потенційний покупець вже звернувся за дозволом на укладання угоди до Федеральної антимонопольної служби, повідомляє російський Інтерфакс.

У своїй заявці "Об'єднана чайна компанія" просить надати попередній дозволу на придбання основних виробничих засобів та нематеріальних активів російського ТОВ "Екатерра".

Як повідомлялося, у серпні минулого року нідерландська компанія Ekaterra, якій належать відомі торгові марки чаю Lipton, Saito і Brooke Bond, оголосила про рішення піти з Росії. Продукцію під брендами компанії мали припинити виробляти у Росії до кінця минулого року.

Ekaterra випускала чай на фабриці у Санкт-Петербурзі. За даними адміністрації міста, станом на 2019 рік потужність фабрики становила до 16 тис. тонн продукції на рік. Це дозволяло компанії займати близько 10% російського ринку.

Перед цим, у липні 2022 року, британська Unilever повідомила про завершення продажу Ekaterra інвестиційній компанії CVC Capital Partners. Тоді в Unilever, яка в березні призупинила постачання продукції до Росії, уточнили, що продаж не торкнеться бізнесу Ekaterra в Індії, Непалі, Індонезії, а також часткою компанії в Pepsi/Lipton Tea Partnership.

У травні минулого року Unilever заявила, що не планує йти з російського ринку – підприємства компанії продовжать роботу та випускати продукцію.