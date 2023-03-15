Анульовані через транслітерацію закордонні паспорти знову стали дійсними, – ДМС

Анульовані закордонні паспорти українців, які визнавалися недійсними через відмінність транслітерації, тепер знов вважаються дійсними.

Про це йдеться в новому роз’ясненні Державної міграційної служби України, яка займається видачею документів.

Цьому передувала інформація на офіційному сайті Державної міграційної служби, в якій говорилося – якщо громадянин отримав закордонний паспорт та ID-карту (внутрішній паспорт), і в них відрізнялася транслітерація імені або прізвища, то дійсним вважався лише останній виданий документ, а інший ставав анульованим, пише avianews.com.

Тобто якщо громадянин України отримав закордонний паспорт з однією версією транслітерації в 2021 році і ID-карту з іншою версією транслітерації в 2022 році, то недійсним вважався закордонний паспорт.

Такі правила призводили до того, що тисячі українців опинялися за кордоном із недійсними паспортами і не могли оперативно замінити їх через брак офісів з оформлення паспортів в інших державах.

"На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта", – говориться в роз’ясненні Держміграції.

Отже, тепер якщо людина не звертається за заміною паспорта, то він продовжує діяти до закінчення строку дії, навіть якщо у громадянина є документ з іншою транслітерацією.

Перевірити, чи паспорт є дійсним, можна на спеціальній сторінці на сайті Державної міграційної служби. Для цього потрібно ввести серію та номер паспорта, і система безкоштовно надасть відповідь протягом декількох секунд.

У Держміграції заявили, що попереднє рішення щодо анулювання документів з різною транслітерацією пов’язано з рекомендаціями Єврокомісії.

Європейські чиновники просили Україну врегулювати питання визнання недійсними паспортів, виданих одній особі, у зв‘язку зі зміною нею своїх персональних даних у тому числі й транслітерації.

Також, додали в ДМС, громадяни України під час перебування в ЄС змінювали свої персональні дані у документах для здійснення шахрайських дій. Це пов’язано з тим, що в країнах ЄС, де використовують латинський алфавіт, людина Iuriy та Yuriy є двома різними людьми. Відповідно, шахраї могли порушувати законодавство, а далі отримувати новий паспорт з іншою транслітерацією та продовжувати свої дії.