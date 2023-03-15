Нацбанк визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, стала система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Як ідеться в повідомленні НБУ, до категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем:

Mastercard, Mastercard International Incorporated, США;

Visa, Visa International Service Association, США;

NovaPay, ТОВ "НоваПей", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна;

"Поштовий переказ", АТ "Укрпошта", Україна.

Крім того, за підсумками діяльності у 2022 року вперше визначені важливі учасники платіжних систем.

Так, до переліку важливих учасників системно важливих та важливих платіжних систем увійшли:

АТ КБ "Приватбанк" (СЕП НБУ, Mastercard, Visa);

ТОВ "ФК "Контрактовий Дім" ("Фінансовий світ");

ТОВ "Універсальні платіжні рішення" ("Фінансовий світ").

Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено три важливих оператори послуг платіжної інфраструктури: ПрАТ "Український процесінговий центр", ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг" та ТОВ "ТАС Лінк".

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту. Так, до об’єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.

Раніше Національний банк здійснював розподіл платіжних систем на системно важливі, соціально важливі та важливі платіжні системи.

Із 2022 року оновлений порядок здійснення оверсайту передбачає віднесення платіжних систем до категорій системно важливих та важливих платіжних систем (закон "Про платіжні послуги" та постанова правління Національного банку України від 24 серпня 2022 року №187).

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості Національний банк здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року. Критеріями визначення важливості об’єктів платіжної інфраструктури є обсяги операцій та види послуг, які ними надаються.