Microsoft попередив про підготовку російських хакерів до нової атаки проти України
Російські хакери можуть готувати нову хвилю кібератак проти України, включаючи загрозу у вигляді програм-вимагачів для організацій, задіяних у підтримці нашої держави.
Про це йдеться у звіті Microsoft, передає Reuters.
Звіт, створений групою з досліджень на аналізу кібербезпеки технологічного гіганта, містить низку нових прогнозів щодо діяльності ворожих хакерів під час війни.
"Із січня 2023 року корпорація Microsoft спостерігає, як російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні й військові об'єкти України та її партнерів", – зазначають автори звіту.
За їхніми словами, одна група, ймовірно, готується до "нової деструктивної кампанії".
Microsoft виявила, що особливо активна російська хакерська команда, відома як Sandworm, тестувала "додаткові можливості програм-вимагачів, які можуть бути використані для деструктивних атак на організації за межами України, що виконують ключові функції в ланцюгах постачання до України".
Атака програм-вимагачів зазвичай полягає в тому, що хакери проникають в організацію, шифрують її дані та вимагають від них плату за відновлення доступу. Програми-вимагачі також використовуються для прикриття більшої зловмисної кіберактивності, зокрема знищення даних ("чистильники").
Починаючи з січня 2022 року Microsoft виявила щонайменше дев'ять різних "чистильників" і два типи програм-здирників, які використовувалися проти понад 100 українських організацій.
Відповідно до звіту, також зросла кількість прихованих російських кібероперацій, спрямованих на компрометацію українських організацій на Заході.
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