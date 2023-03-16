Серед резидентів "Дія.City" 63% компаній – українські, – "Опендатабот"

Станом на березень 2023 року до податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" приєдналося вже 498 резидентів. Із них 63% або 314 компаній мають українське коріння, тобто не мають закордонних материнських компаній.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Серед "іноземців" найбільше компаній з Кіпру – 45 резидентів та США – 38 резидентів.

Зазначається, що розповсюдженим явищем стало створення великими топ-компаніями "дочок" із IT-направленням для подальшої реєстрації в "Дія.City".

Наприклад, корейський гігант у сфері електроніки Samsung створив компанію "Самсунг РнД Інститут Україна". Українська Ajax Systems, яка займається розробкою та виробництвом систем безпеки, зареєструвала для цього компанію "Аджакс Сістемс РнД".

Серед інших, свої дочірні компанії створили "Нова Пошта" та "ДТЕК" – йдеться про "НП Діджитал" і "Модус Ікс" відповідно.

Важливо, що у реєстрі наявні компанії, які на початок повномасштабного вторгнення мали власників з Білорусі (Perevaga Technology, DataMola).

Три чверті резидентів "Дія.City" були зареєстровані у період до 2021 року включно. Трохи більше 25% таких компаній офіційно почали свою діяльність лише в 2022 році.

Попри те, що в законодавстві України не дуже чітко прописано, чим мають займатися резиденти "Дія.City", більшість компаній все ж таки працюють в IT. Зокрема, 66% резидентів мають офіційний вид діяльності "комп’ютерне програмування", 7,4% – "консультування з питань інформатизації", 5,8% – "оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах" тощо.

За рік роботи "Дія.City" 15 компаній втратили статус резидента за власним бажанням – здебільшого, через заморожування роботи бізнесу на час великої війни або ж у зв’язку з переходом на пільговий податок у 2% від обігу.

Як повідомлялося, за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" компанії сплатили понад 4 млрд грн податків.

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.