Євросоюз може спрямувати 500 мільйонів євро на виробництво боєприпасів для України

ЄС може використати короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї з бюджетом в 500 млн євро для прискорення промислового виробництва необхідних Україні 155-мм боєприпасів.

Про це в Європарламенті заявила єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакГіннес, передає "Європейська правда".

Посилаючись на заяву міністра оборони Олексія Резнікова, вона зазначила, що в України є нагальна потреба у забезпеченні стабільного постачання 155-мм артилерійських боєприпасів.

"Потрібна амбіційна, прагматична і швидка відповідь у трьох нерозривно пов'язаних між собою сферах. Негайно передати боєприпаси з наявних запасів. Структурувати попит, розмістивши масові замовлення в європейській промисловості, покриваючи потреби як України, так і країн-членів ЄС. Масово і швидко нарощувати європейські виробничі потужності, що є необхідною умовою для виконання цих замовлень", – зазначила МакГіннес.

За її словами, об'єднана цільова група з оборонних закупівель створила досить точне промислове мапування потужностей з виробництва боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Були визначені 15 виробників в 11 країнах-членах.

"Хороша новина полягає в тому, що потенціал промисловості ЄС у виробництві 155-мм боєприпасів залишається значним. Нам потрібно розкрити цей потенціал. Підписання великих контрактів, консолідованих на європейському рівні, стане відповідним сигналом для промисловості до дій", – наголосила єврокомісарка.

"Єврокомісія готова мобілізувати свій регуляторний вплив і наявні ресурси, щоб підтримати оборонну промисловість у її нарощуванні. Зокрема, нещодавно ми запропонували Європейський закон про посилення оборонної промисловості через спільний закон про закупівлі (EDIRPA). Цей короткостроковий інструмент з бюджетом в 500 млн євро може бути використаний для прискорення промислового виробництва необхідних боєприпасів", – заявила МакГіннес.

Вона також відзначила необхідність мобілізувати приватне фінансування, в тому числі з боку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і банків. З цією метою підтримка держав-членів ЄС буде вкрай важливою, зазначила єврокомісарка.