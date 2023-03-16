У застосунок "Укрзалізниці" додали квитки для пільговиків та англійську версію
"Укрзалізниця" випустила оновлення свого мобільного застосунку. Відтепер у ньому можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Також в оновленій версії з’явилася англійська мова.
Водночас у застосунок внесли кілька додаткових змін – впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності.
Завантажити застосунок можна за посиланням.
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