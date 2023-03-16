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У застосунок "Укрзалізниці" додали квитки для пільговиків та англійську версію

укрзалізниця

"Укрзалізниця" випустила оновлення свого мобільного застосунку. Відтепер у ньому можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також в оновленій версії з’явилася англійська мова.

Водночас у застосунок внесли кілька додаткових змін – впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

Автор: 

Укрзалізниця (4829) додаток (301)


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