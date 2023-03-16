У Києві та області – знову часткові відключення електроенергії (оновлено)

Зранку, 16 березня, у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київщини тривають відключення електроенергії відповідно до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Аналогічні обмеження діють у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва.

Зазначається, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, додали в ДТЕК.

Як повідомлялося, у ніч на 9 березня російські військові завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.