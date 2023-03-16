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Фінляндія передала Україні сонячну електростанцію

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Фінляндія 14 березня відправила Україні сонячну електростанцію у межах нового пакету допомоги.

Про це пише Yle із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Зазначається, що надана електростанція оснащена інтелектуальною системою резервного живлення, яка допоможе забезпечити роботу критичного електрообладнання при вимкненні електроенергії.

Допомога має прибути наступного тижня.

Упродовж останніх тижнів Фінляндія також відправила Україні 77 трансформаторів, генератори та резервне енергетичне обладнання.

Автор: 

СЕС (86) Фінляндія (341) електроенергія (4312)


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