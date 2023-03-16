Прибутки "Газпрому" за рік впали у 3,6 раза
За підсумками 2022 року чистий прибуток російського "Газпрому" впав до 747,25 млрд руб. проти 2,68 трлн руб. у 2021 році. Падіння показників становило понад 3,6 раза.
Про це свідчать дані фінансового звіту компанії, передає "Комерсант".
Зазначається, що виручка компанії становила 7,98 трлн руб., що на 25% більше аналогічного показника 2021 року. Водночас валовий прибуток компанії впав на 12%, до 3,21 трлн руб., а прибуток до сплати податків – до 1,02 трлн руб. проти 3,2 трлн руб. у 2021 році.
За даними видання, у 2022 році видобуток газу в Росії впав на 11,8%, до 672 млрд кубометрів. Зниження відбулося через скорочення "Газпромом" постачання енергоносія до Європи до історичних мінімумів.
Як повідомлялося, втрата європейських продажів може вдвічі скоротити експортні доходи російського "Газпрому" у 2023 році, що означає різке скорочення податкових надходжень для держави.
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Але коли якийсь бот навалить купу, що "Захід фінансує рашку", "дєньгі євро..люхам нє пахнут", "западу вигідна війна" і "ніхатят трогать рашку", то примітивна малоросня злетиться на комент як мухи, бо це їхні рівень аналізу.
Замахаемся, да. Надо было раньше об этом думать,когда голосовали за Зелю. вместо активнее готовиться к войне - махаемся тем что выпросими надеемся, что ресурсы Раши иссякнут скорее наших. и экономические санкции играют в этом очень важную роль.
других вариантов нет.
Фактически еще тогда этой шарашке был бы кердык если ли бы не путинская агентка Меркель.
Гойда, що тут скажеш!