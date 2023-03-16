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Новини
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Прибутки "Газпрому" за рік впали у 3,6 раза

газпром,миллер

За підсумками 2022 року чистий прибуток російського "Газпрому" впав до 747,25 млрд руб. проти 2,68 трлн руб. у 2021 році. Падіння показників становило понад 3,6 раза.

Про це свідчать дані фінансового звіту компанії, передає "Комерсант".

Зазначається, що виручка компанії становила 7,98 трлн руб., що на 25% більше аналогічного показника 2021 року. Водночас валовий прибуток компанії впав на 12%, до 3,21 трлн руб., а прибуток до сплати податків – до 1,02 трлн руб. проти 3,2 трлн руб. у 2021 році.

За даними видання, у 2022 році видобуток газу в Росії впав на 11,8%, до 672 млрд кубометрів. Зниження відбулося через скорочення "Газпромом" постачання енергоносія до Європи до історичних мінімумів.

Як повідомлялося, втрата європейських продажів може вдвічі скоротити експортні доходи російського "Газпрому" у 2023 році, що означає різке скорочення податкових надходжень для держави.

Автор: 

газ (8008) Газпром (2562) прибуток (1828) росія (14566)


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Топ коментарі
+2
как замечательно, что здесь ни одного коммента. Ботов не интересует, тк тут зрады на накопаешь, а не ботов-потому что мозгов не хватает понять важность новости.
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16.03.2023 13:12 Відповісти
+2
Навіть самих переглядів новини не багато. Нікому це не цікаво, "ми нє учьониє".
Але коли якийсь бот навалить купу, що "Захід фінансує рашку", "дєньгі євро..люхам нє пахнут", "западу вигідна війна" і "ніхатят трогать рашку", то примітивна малоросня злетиться на комент як мухи, бо це їхні рівень аналізу.
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16.03.2023 13:51 Відповісти
+1
Та не може такого бути - то похибка калькулятораа "Елєктроніка"
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16.03.2023 13:50 Відповісти
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как замечательно, что здесь ни одного коммента. Ботов не интересует, тк тут зрады на накопаешь, а не ботов-потому что мозгов не хватает понять важность новости.
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16.03.2023 13:12 Відповісти
Навіть самих переглядів новини не багато. Нікому це не цікаво, "ми нє учьониє".
Але коли якийсь бот навалить купу, що "Захід фінансує рашку", "дєньгі євро..люхам нє пахнут", "западу вигідна війна" і "ніхатят трогать рашку", то примітивна малоросня злетиться на комент як мухи, бо це їхні рівень аналізу.
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16.03.2023 13:51 Відповісти
Понятно только что замахаемся мы ждать когда у них экономика умрет. Даже в текущих реалиях это 30млрд долларов в бюджет по налогам и 100млрд долларов доходов. А газ для них самое тяжелое поменять клиентов, нефть и прочие ресурсы намного проще.
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16.03.2023 20:12 Відповісти
победить такую огромную страну, с бездонными ресурсами, только на поле боя невозможно.
Замахаемся, да. Надо было раньше об этом думать,когда голосовали за Зелю. вместо активнее готовиться к войне - махаемся тем что выпросими надеемся, что ресурсы Раши иссякнут скорее наших. и экономические санкции играют в этом очень важную роль.
других вариантов нет.
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17.03.2023 12:04 Відповісти
А что был другой вариант? Порох еще меньше готовился за свои 4 года. Да и тягаться с их ВПК дурость в чистом виде!
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17.03.2023 13:31 Відповісти
Та не може такого бути - то похибка калькулятораа "Елєктроніка"
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16.03.2023 13:50 Відповісти
Так я еще в 2014-ом здесь написал что Газпрому хана так как газовый рынок не для гопников.
Фактически еще тогда этой шарашке был бы кердык если ли бы не путинская агентка Меркель.
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16.03.2023 14:41 Відповісти
30млрд$ в бюджет и 100млрд$ дохода - мне бы такой конец. Конечно закончилась у них жирная эра, но по ходу ниже мы их не опустим =(
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16.03.2023 20:14 Відповісти
Експерт з нафтогазового ринку парашки Міхаіл Крутіхін прогнозую, що у 2023 році т.зв. федеральний бюджет немитої недоотримає з нафти і газу, а також за рахунок суміжників, порядка 50-60 % податків.

Гойда, що тут скажеш!
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16.03.2023 15:13 Відповісти
херня, на війну чистачить
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16.03.2023 21:40 Відповісти

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