Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. Так, дизпальне з 15 по 16 березня в середньому здешевшало на 36 копійок – до 48,25 гривні за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Такі мережі, як Shell, Socar, KLO, UPG, "Укр-Петроль", Ovis зменшили вартість дизпального на 1 грн, мережа "Маркет" – на 2 грн.

"Укрнафта", Chipo, Mango, ZOG й "БРСМ-Нафта" відкоригували вартість дизпалива у бік зменшення на 50-85 копійок.

Водночас бензини на 1 грн здешевшали на станціях KLO, BVS і "Маркет".