Євросоюз планує посилити санкції проти родичів російських мільярдерів, – Bloomberg

Європейський союз збирається створити більш чітку правову базу для запровадження обмежень проти членів сімей підсанкційних російських мільярдерів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.



Зазначається, що напередодні Європейська служба зовнішніх дій повідомила державам-членам ЄС, що незабаром подасть відповідний законопроєкт.

Документ має забезпечити наявність дуже сильної доказової бази, яка свідчить про те, що деякі члени сім’ї отримували необґрунтовані вигоди від підсанкційних олігархів і можуть допомагати їм обходити санкції.

Пропозиція визначатиме критерії та правову основу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім’ї конкретної особи.

Розширені критерії були запропоновані Естонією та іншими країнами через побоювання, що особи, які потрапили під санкції, можуть переміщати гроші та активи в обхід обмежень.

Пропозиція набула популярності після того, як мати Євгена Пригожина, керівника ПВК "Вагнер", минулого тижня виграла справу у суді ЄС, який постановив анулювати її включення до списку санкцій.



Боротьба з обходом санкцій стала пріоритетом для ЄС після 10 пакетв санкцій проти Росії та замороження активів понад 1500 осіб і організацій. Європейська комісія також планує запропонувати законодавство, щоб закрити додаткові лазівки на цьому фронті, кажуть співрозмовники видання.