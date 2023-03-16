Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення.

Як повідомляється у пресрелізі НБУ, інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікувалось, але залишається високою.

Так, інфляція у лютому сповільнилася до 24,9% у річному вимірі.

"Попри це, інфляція все ще залишається високою, а тиск з боку витрат бізнесу – значним. Окремі чинники, що стримували інфляцію впродовж кількох минулих місяців, можуть мати короткостроковий характер. Так, зростання пропозиції продовольства та швидша стабілізація ринку пального значною мірою зумовлювалися теплою зимою", – зазначається у повідомленні.

Надалі зменшенню інфляційного тиску також сприятиме зниження світової інфляції, у тому числі через здешевлення енергоносіїв, та ефект високої бази порівняння першого року повномасштабної війни. Обмежуватиме зростання цін й відносно стриманий споживчий попит.

Водночас вагомими ризиками для інфляційної динаміки залишаються тривалість й інтенсивність бойових дій та подальше руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

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Нацбанк також вказує на актуальність таких ризиків:

додаткових бюджетних потреб і значних квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері;

ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору";

передчасного пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками у відповідь на посилення загроз для фінансової стабільності, що може призвести до повільнішого зниження світової інфляції, а також посилення волатильності на світових фінансових ринках.

НБУ також наголошує, що важливою передумовою забезпечення макрофінансової стабільності є ритмічне надходження міжнародного фінансування, у тому числі за очікуваною новою програмою з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) 26 січня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

На цьому рівні вона зберігається з червня 2022 року, коли НБУ підвищив облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.