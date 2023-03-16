Україна та Латвія розвиватимуть нові логістичні шляхи, – Шмигаль

Україна та Латвія працюють над подальшим розвитком і зміцненням торговельно-економічних відносин. Зокрема, Україна зацікавлена реалізовувати проєкт розвитку логістичних шляхів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Сторони домовилися про продовження роботи Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Дев’яте засідання Комісії відбудеться найближчим часом.

"Україна є частиною європейської системи логістичних шляхів TEN-T. Наші логістичні коридори нанесені на індикативні карти ЄС. Це відкриває перед нами можливість спільно з Латвією, іншими балтійськими країнами та Польщею працювати над новими логістичними шляхами й напрямками. Переконаний, що нова логістика з півночі на південь, з півдня на північ є перспективою для багатосторонньої кооперації та зміни логістики на європейському континенті", – зазначив Шмигаль.

Шмигаль також подякував уряду Латвії за рішення брати участь у проєктах з відновлення інфраструктури Чернігівської області та відзначив допомогу енергетичним обладнанням, яку надавала Латвія в найскладніші часи осінньо-зимового періоду цього року.