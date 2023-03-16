Власник "Київстару" отримав понад $300 мільйонів збитку
Телекомунікаційний холдинг Veon за підсумками роботи у 2022 році отримав чистий збиток у розмірі $317 млн після прибутку на $674 млн у 2021 році.
Як зазначається у звітності холдингу, фінансові результати вперше оприлюднено без урахування російського оператора "Вымпелком", офіційним власником якого стане місцевий менеджмент.
За даними звітності, капітальні витрати Veon минулого року становили $263 млн, знизившись рік до року на 5,1%.
Загальна кількість абонентів зросла за рік на 2,7% – до 157 млн. У тому числі 85 млн – користувачі зв'язку 4G.
Виторг холдингу за підсумками минулого року зменшився на 2,4% і склав $3,76 млрд. Водночас у місцевих валютах виторг зріс на 14%.
EBITDA у звітному періоді зменшилась на 5,3% – до $1,74 млрд (зростання у місцевих валютах на 13,9%). Маржинальність за показником становила 48,2% проти 45,3% у IV кварталі 2021 року.
Чистий борг Veon на кінець 2022 року склав $4,5 млрд, що майже вдвічі нижче за показник у 2021 році.
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року становила $3,1 мільярда, з яких $2,5 мільярда зберігалися на рівні штаб-квартири.
При цьому виручка в Україні за підсумками минулого року зменшилась на 7,9% – до $971 млн (у гривні вона зросла на 8,2%). EBITDA українського бізнесу впала на 18,3% – до $575 млн.
Як повідомлялося, у лютому спеціальна комісія уряду РФ дозволила зареєстрованій у Нідерландах компанії Veon продати російського мобільного оператора "ВимпєлКом" (надає послуги під брендом "Білайн") його місцевому менеджменту.
За даними російського видання "Коммерсант", продаж "ВимпєлКому" його менеджменту планувався як проміжне рішення: пізніше актив мав перейти до іншого російського інвестора. За даними джерел видання у російському уряді, таким інвестором може стати "Газпром".
Основним власником нідерландського холдингу Veon (47,9% акцій) є Letterone Holdings російських мільярдерів Михайла Фрідмана, Германа Хана, Петра Авена та Олексія Кузьмічова, які перебувають під західними санкціями з весни 2022 року. У жовтні минулого року санкції проти співвласників Letterone Holdings запровадила Україна.
У травні минулого року Кузьмічов та Хан вийшли із співвласників LetterOne. Фрідман, Хан та Кузьмічов також є співзасновниками "Альфа-груп", а Фрідман очолюєвав її наглядову раду.
Група Veon також є власником найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар".
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1. Як це взагалі сталося, що український зв'язок під росіянами?
Чому не попередили людей?
Якщо б люди знали, що платять за телефон гроші москалям, то вони б ще подумали…
2. Як це могло статися у час війни?
Як такий важливий зв'язок опинився під ворогом?!
3. Цікаво знати правду і про інші телефонні компанії. Хто вони? Теж Московія?