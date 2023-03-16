"Укроборонпром" готується до відновлення пошкодженої закордонної техніки

Державний концерн "Укроборонпром" готується до процесу відновлення пошкодженої внаслідок воєнних дій техніки, яку передають українським військовим міжнародні партнери.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з виробниками техніки, яка надходить до ЗСУ. І ми будемо готові взятися за ремонт та відновлення цих машин, якщо, умовно, така потреба буде визначена саме для "Укроборонпрому". Ми зацікавлені в тому, щоб допомогти нашій армії повертати у стрій в боєздатному стані машини закордонного походження", – повідомила речниця концерну Наталія Сад на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Сад, концерн притримується принципу Міноборони, який полягає в тому, що вся техніка, яка може бути відновлена в районі проведення бойових дій, повинна там і ремонтуватись. Важчі машинні мають транспортуватися на відповідні майданчики в межах України, а важка техніка, яка потребує значного втручання, – переміщення в країну виробника.

"Ми готуємось до того, що нам доведеться закрити цей шмат роботи, попри величезну кількість техніки з українського парку, яку потрібно повертати у стрій. Тому така робота у нас ведеться", – резюмувала речниця держконцерну.

У січні повідомлялося, що підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже займаються ремонтно-технічним обслуговуванням зразків західного озброєння.