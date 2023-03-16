БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
537 2

"Укроборонпром" готується до відновлення пошкодженої закордонної техніки

наталія,сад

Державний концерн "Укроборонпром" готується до процесу відновлення пошкодженої внаслідок воєнних дій техніки, яку передають українським військовим міжнародні партнери.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з виробниками техніки, яка надходить до ЗСУ. І ми будемо готові взятися за ремонт та відновлення цих машин, якщо, умовно, така потреба буде визначена саме для "Укроборонпрому". Ми зацікавлені в тому, щоб допомогти нашій армії повертати у стрій в боєздатному стані машини закордонного походження", – повідомила речниця концерну Наталія Сад на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Сад, концерн притримується принципу Міноборони, який полягає в тому, що вся техніка, яка може бути відновлена в районі проведення бойових дій, повинна там і ремонтуватись. Важчі машинні мають транспортуватися на відповідні майданчики в межах України, а важка техніка, яка потребує значного втручання, – переміщення в країну виробника.

"Ми готуємось до того, що нам доведеться закрити цей шмат роботи, попри величезну кількість техніки з українського парку, яку потрібно повертати у стрій. Тому така робота у нас ведеться", – резюмувала речниця держконцерну.

У січні повідомлялося, що підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже займаються ремонтно-технічним обслуговуванням зразків західного озброєння.

Автор: 

ремонт (1499) Укроборонпром (760) техніка (331)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рукожопому Укроборонпрому краще дорогу техніку не давати бо це не те ж саме що бюджетні гроші по карманах розсовувати.
показати весь коментар
16.03.2023 20:52 Відповісти
«Укроборонпром" готується …» вже рік.

А як звітувати що зроблено, так одні проекти.

Соромно їм повинно бути.
показати весь коментар
16.03.2023 22:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 