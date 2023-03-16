"Укроборонпром" готується до відновлення пошкодженої закордонної техніки
Державний концерн "Укроборонпром" готується до процесу відновлення пошкодженої внаслідок воєнних дій техніки, яку передають українським військовим міжнародні партнери.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з виробниками техніки, яка надходить до ЗСУ. І ми будемо готові взятися за ремонт та відновлення цих машин, якщо, умовно, така потреба буде визначена саме для "Укроборонпрому". Ми зацікавлені в тому, щоб допомогти нашій армії повертати у стрій в боєздатному стані машини закордонного походження", – повідомила речниця концерну Наталія Сад на брифінгу, передає Укрінформ.
За словами Сад, концерн притримується принципу Міноборони, який полягає в тому, що вся техніка, яка може бути відновлена в районі проведення бойових дій, повинна там і ремонтуватись. Важчі машинні мають транспортуватися на відповідні майданчики в межах України, а важка техніка, яка потребує значного втручання, – переміщення в країну виробника.
"Ми готуємось до того, що нам доведеться закрити цей шмат роботи, попри величезну кількість техніки з українського парку, яку потрібно повертати у стрій. Тому така робота у нас ведеться", – резюмувала речниця держконцерну.
У січні повідомлялося, що підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже займаються ремонтно-технічним обслуговуванням зразків західного озброєння.
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А як звітувати що зроблено, так одні проекти.
Соромно їм повинно бути.