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Новини
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Виробник німецьких танків Leopard отримав рекордний прибуток в історії

panther

Операційний прибуток (EBIT) найбільшого німецького оборонного концерну Rheinmetall за 2022 рік зріс на 27% – до рекордних 754 млн євро.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, консолідовані продажі за звітний період зросли на 13% – до 6,41 млрд євро.

Операційна маржа групи у 2022 році зросла до 11,8% після 10,5% у попередньому році.

Rheinmetall відзначає зростання продажів минулого року в усіх п’яти підрозділах, але перш за все – у виробницві систем для транспортних засобів, а також зброї та боєприпасів.

Компанія також звітує про рекордний обсяг замовлень на 26,6 мільярда євро.

Rheinmetall прогнозує зростання продажів і прибутків у 2023 фінансовому році. Очікується, що консолідований обсяг продажів зросте до 7,4 мільярда євро.

"Епохальний зсув і війна в Європі також відкрили нову еру для Rheinmetall. Багато країн визнали нагальну потребу активізувати свої зусилля щодо безпеки. Завдяки нашій продукції ми прагнемо отримати частку зростаючих бюджетів на військову техніку. Наші технології призначені для того, щоб захистити безпеку – основу нашої здатності жити в мирі та свободі", – прокоментував прогнози очільник Rheinmetall Армін Паппергер.

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Як повідомлялося, Паппергер раніше заявив, що Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні вартістю орієнтовно 200 млн євро.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі "Leopard 2", призначена для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.

Автор: 

Німеччина (1900) прибуток (1829) танк (71)


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Топ коментарі
+4
Ціна також, але там такий звір що навіть якщо зловити пікалова, кошового та ще 3 рандомних зебіла то вони будуть на другий день жарити кацапню аж хай буде шуміти, без подряпини. Різниця між Пантерою та т90 як між ф35 та міг 29.
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16.03.2023 23:39 Відповісти
+3
Приклад якісної техніки і гарної торгівлі.
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16.03.2023 21:55 Відповісти
+3
А якщо не лити воду, то якісна техніка була і рік назад, просто не було війни в Україні.
І Lockheed Martin не вчора з'явився, а заробив вже куди більше всіх дотацій Україні.
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16.03.2023 22:00 Відповісти
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Вот тебе бабушка (с половыми органами дедушки) и Юрьев день.
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16.03.2023 21:47 Відповісти
Приклад якісної техніки і гарної торгівлі.
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16.03.2023 21:55 Відповісти
А якщо не лити воду, то якісна техніка була і рік назад, просто не було війни в Україні.
І Lockheed Martin не вчора з'явився, а заробив вже куди більше всіх дотацій Україні.
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16.03.2023 22:00 Відповісти
Насправді це я про своє, наше.
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16.03.2023 23:32 Відповісти
Молодці!
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16.03.2023 21:56 Відповісти
Шольц. танкі практично не дае Україні. Дуже мало.

А коли заробляти на Україні - німці перші.

Не США, яка вклала дуже багато в озброєння України- а німці… Чому?

Цей же Армін Паппергер заявив- ми не будемо фінансувати побудову свого заводу в Україні. Хай будке Україна, або зберае гроші по світу сама…
Ми візьмемо вже сбудованний завод .., у арену !?!

Коли ще той завод буде сбудованний… коли ще 400 танків на рік будуть зроблені?

Леопарди потрібні Україні сегодні! Але у Немерчини їх для України практично нема..
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16.03.2023 22:16 Відповісти
слишь, Клинтон сэкономил 100 миллиардов евро на том шо идиоты отдали рашке ЯО - а че это немцы должны мля хорть ЧТО_ТО!!!!! - давать?
ты видел шо Зеля высрала? - то они знали шо нападут, то не знали, то она мирно спал с детьми, а русня напала, то экономику не хотели рушить.
да я бы на месте Шольца вообще бы показал(как там по-немецки "фак"?).
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17.03.2023 07:57 Відповісти
😂. Тобто німці - переговори про будівництво заводу - ведуть , а фінансувати проєкт - не збираються .??
Це щось нове в бізнесовій практиці .
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17.03.2023 10:28 Відповісти
аєропорти Европа нє фінансуе тєж, цє безпредел!
усі члєнкині образяться!
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24.03.2023 08:00 Відповісти
Дуже хороша техніка, власні бортові дрони, сканер, радари, проти артилерійські датчики, власна про/ппо, рухома фортеця. Проблема в тому що таких танчиків будуть виробляти по парі десятків на рік, пшик у великій війні.
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16.03.2023 22:30 Відповісти
угу ... і вартість ...
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16.03.2023 23:34 Відповісти
Ціна також, але там такий звір що навіть якщо зловити пікалова, кошового та ще 3 рандомних зебіла то вони будуть на другий день жарити кацапню аж хай буде шуміти, без подряпини. Різниця між Пантерою та т90 як між ф35 та міг 29.
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16.03.2023 23:39 Відповісти
до біса. турки он загнали свої Лео в Сирію і воїни організації Правовірних Мусульман ІДІЛ знищили частину з РПГ і турки обісрались. шо там кошовий і пікабулов(це хто?) зробл*ть?
хіба що Рамштейн, ну, той який колега фон Клюге, може би зробив щось(викинув танки і набрав воїнів ІДІЛ, Правовірних, мужніх, завжди готових вбити за Іслам)
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17.03.2023 08:01 Відповісти
«Уралвагонзавод» у Свердловській області будує нові танки Т-72Б3 і Т-90М, але повільно. За даними «Нової газети», російський ОПК в даний час випускає не більше 250 нових танків на рік.

На підприємствах в даний час не вистачає потужностей і комплектуючих для великомасштабного виробництва нових танків.

«Новая газета» підрахувала, що є 8 000 «збережених» танків.

Проблема в тому, що більшість цих танків вишикувалися у відкритих парках, які мають іржавий метал, гнилу гуму та деградовану чутливу оптику.

Таким чином, насправді Росія може мати в резерві лише 3 800 ремонтопридатних танків. Російське джерело повідомило «Новій газеті», що «Уралвагонзавод» і сибірський «Омсктрансмаш» можуть відновлювати 600 старих танків на рік та 250 нових Т-72 і Т-90-х «Уралвагонзавод».
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16.03.2023 23:45 Відповісти
In A Few Years, The Russian Army Could Run Out Of Tanks

Forbes
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16.03.2023 23:50 Відповісти
in a few years our army could run out of everything...
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17.03.2023 00:55 Відповісти
Отже, правда в тому, засрашка виробляє... НУЛЬ нових танків, і з великою напругою здатна за рік відновити чи модернізувати менше, ніж ЗСУ спалює за 2 місяці. Хтось ще має має сумніви в тому, чому засрашка почала в "м'ясні наступи"?
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17.03.2023 06:54 Відповісти
А наш "оплот" вже ніхто не збирається виробляти?
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17.03.2023 10:15 Відповісти
Ти подумав, що сказав?
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17.03.2023 11:51 Відповісти
То лі єщьо будєт.
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17.03.2023 10:57 Відповісти
І це ще Леопардів нема на фронті.
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17.03.2023 14:37 Відповісти

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