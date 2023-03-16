Виробник німецьких танків Leopard отримав рекордний прибуток в історії

Операційний прибуток (EBIT) найбільшого німецького оборонного концерну Rheinmetall за 2022 рік зріс на 27% – до рекордних 754 млн євро.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, консолідовані продажі за звітний період зросли на 13% – до 6,41 млрд євро.

Операційна маржа групи у 2022 році зросла до 11,8% після 10,5% у попередньому році.

Rheinmetall відзначає зростання продажів минулого року в усіх п’яти підрозділах, але перш за все – у виробницві систем для транспортних засобів, а також зброї та боєприпасів.

Компанія також звітує про рекордний обсяг замовлень на 26,6 мільярда євро.

Rheinmetall прогнозує зростання продажів і прибутків у 2023 фінансовому році. Очікується, що консолідований обсяг продажів зросте до 7,4 мільярда євро.

"Епохальний зсув і війна в Європі також відкрили нову еру для Rheinmetall. Багато країн визнали нагальну потребу активізувати свої зусилля щодо безпеки. Завдяки нашій продукції ми прагнемо отримати частку зростаючих бюджетів на військову техніку. Наші технології призначені для того, щоб захистити безпеку – основу нашої здатності жити в мирі та свободі", – прокоментував прогнози очільник Rheinmetall Армін Паппергер.

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Як повідомлялося, Паппергер раніше заявив, що Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні вартістю орієнтовно 200 млн євро.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі "Leopard 2", призначена для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.