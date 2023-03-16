США рекордно збільшили експорт нафти

Експорт нафти зі США в 2022 році зріс на 22% і сягнув рекордних 3,6 млн барелів на добу.

Як свідчать підрахунки Управління енергетичної інформації Міненерго (EIA) США, зростання експорту обумовлене збільшенням обсягів видобутку, використанням стратегічного резерву (SPR) та підвищенням глобального попиту на неросійську нафту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас кількість напрямів експорту американської нафти зменшилася до 38 з 39 роком раніше.

Найбільшим імпортером американської нафти вперше стала Південна Корея з часткою 10,3% (371 тис. б/д). Далі йдуть Нідерланди (10,2%, 368 тис. б/д) та Велика Британія (9,6%, 347 тис. б/д).

Канада із часткою 9,2% опустилася на четверте місце. До 2020 року вона понад 20 років лідирувала за обсягом закупівель серед окремих держав.

При цьому різко впав експорт американської нафти до Індії та Китаю, які були найбільшими її імпортерами у 2021 та 2020 роках відповідно. Спільно ці дві країни зменшили обсяг закупівель на 19% (на 125 тис. б/д), що пояснюється їх переходом на дешевшу нафту з Росії.

Однак це зниження повністю компенсували продажі на інших напрямках, зокрема європейському. У 2022 році експорт американської нафти до Європи зріс на 41% і склав 1,51 млн б/д. Більше нафти із США імпортували лише країни Азії та Океанії (1,55 млн б/д), які утримують статус найбільшого імпортера американської нафти серед регіонів з 2017 року.

Зважаючи на заборону на постачання російської нафти морем, введеної у відповідь на продовження розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, високий попит з боку Євросоюзу збережеться і в 2023 році, прогнозує EIA.