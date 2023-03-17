Євросоюз і НАТО створили спільну групу із захисту критичної інфраструктури

Європейський Союз і НАТО оголосили про створення цільової групи з питань стійкості критичної інфраструктури.

"Ми повинні посилити стійкість нашої критичної інфраструктури, щоб завжди бути готовими. Сьогодні ми успішно розпочали перше засідання Цільової групи зі стійкої критичної інфраструктури. Старші експерти ЄС і НАТО працюватимуть пліч-о-пліч, щоб визначити ключові загрози для нашої критичної інфраструктури та працювати над реагуванням", – заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз і НАТО обмінюватимуться найкращими практиками, покращуватимуть спільну обізнаність про ситуацію, розроблятимуть ключові принципи для підвищення стійкості.

На цьому етапі робоча група охоплюватиме чотири сектори: енергетику, цифрову інфраструктуру, транспорт і космос.

"Перетворення енергетики на озброєння та диверсійні дії проти газопроводів Nord Stream призвели до підвищеної уваги до забезпечення стійкості нашої критичної інфраструктури. На цьому тлі надзвичайно важливо як для ЄС, так і для НАТО підтримувати зусилля з посилення національної та колективної стійкості проти загроз для нашої критичної інфраструктури", – зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".