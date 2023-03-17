За рік українські банки наростили резерви у 35 разів, – "Опендатабот"

За рік від початку повномасштабної війни українські банки демонструють значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За минулий рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Лише 10% банків отримали збитки у січні 2023 року. Решта фінустанов загалом заробили максимальну суму за всі місяці великої війни – 14,7 млрд грн.

Від початку повномасштабної війни січень 2023 року став найбільше прибутковим для банківської системи України. Разом банки заробили у першому місяці 2023 року 14,7 млрд грн, що понад удвічі більше, ніж у січні 2022 року (7,1 млрд грн).

Майже всі банки з тих 67, що працювали у січні, завершили місяць з позитивним балансом. Лише 7 фінустанов отримали загальні збитки у розмірі 0,3 млрд грн.

Топ-10 банків стабільно заробляють левову частку прибутку всієї системи. У перший місяць цього року вони заробили 90% усього прибутку – 13 млрд грн.

Як і раніше, першість утримує державний "Приватбанк" із прибутком у 6,3 млрд грн. Це майже у 4 рази більше, аніж у січні 2022 року, коли "Приватбанк" мав 1,7 млрд грн прибутку.

Загалом усі чотири державні банки були прибуткові у першому місяці 2023 року та разом заробили 9,4 млрд грн. Їх частка у загальному прибутку склала 64%.

Лідером серед банків з іноземним капіталом із прибутком 0,7 млрд грн за січень 2023 року став "Райффайзен". В загальному рейтингу банків він піднявся на 3 місце.

В цілому банки з іноземним капіталом заробили у січні цього року 3,4 млрд грн, що складає 23% прибутку всіх банків.

Варто звернути увагу, що лише один банк з іноземним капіталом – "Форвард", який має акціонерів з РФ – закінчив січень зі збитком у розмірі 0,28 млрд грн. Це більше 90% від усіх збитків українських банків за січень 2023 року. На початку лютого НБУ визнав банк "Форвард" банкрутом.

Із 47 банків з приватним капіталом більшість – 87% – отримали у січні 2023 загальний прибуток 1,9 млрд грн. Решта банків отримали збитки у розмірі 43 млн грн.

Найуспішнішим серед банків цієї групи виявився ПУМБ. Минулий рік він завершив зі збитком 0,4 млрд грн, але вже на старті 2023 року отримав прибуток у розмірі 0,5 млрд грн. Таким чином ПУМБ повернувся в топ-10 банків країни аж із 61 позиції і став лідером серед банків з приватним капіталом.