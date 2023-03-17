Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок Volvo, – ЗМІ

Міністерство оборони Бельгії має намір передати Збройним силам України партію з 240 військових вантажівок моделей Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat.

Як пише видання De Standaard, очікується, що машини прибудуть до України вже наступного тижня.



"Вантажівки перебувають в експлуатації з початку 1990-х років ('92-'93). Тому кілька місяців тому було розпочато велику операцію з перевірки та реконструкції. У Міноборони переконані, що 240 машин, які зараз прямують в українську армію, перебувають у справному стані. Також включені всі інструкції та запасні частини, які ще були на складі", – зазначає видання.



При цьому в Міноборони Бельгії наголошують, що українській армії не передається нічого, чого б вона не просила.



"Щодо цього ведуться тісні консультації у Контактній групі з оборони України. Українцям нічого не постачається, чого б вони самі не просили і чого не потребували. Не все, що ми пропонуємо, одразу приймається. Зазвичай це пов'язано з часом. Тому що це речі , які вони ще не можуть використовувати, наприклад, тому, що вони не мають відповідного персоналу для них. Але через кілька тижнів ситуація може виглядати інакше", – підкреслив представник бельгійської армії.



Міністерка оборони Людивін Дедондер також зазначила, що кожен український запит перевіряється щодо його здійсненності в оборонному відомстві та бельгійській промисловості.



Вона зазначила, що окрім доставки вантажівок, для навчання українських солдатів прямує також сотня бельгійських інструкторів.



Основною перевагою Volvo є досить проста механіка. Таким чином, українським військовослужбовцям не буде потрібне додаткове навчання, щоб розпочати роботу чи самостійно забезпечувати технічне обслуговування.



Бельгія давно планувала поетапну відмову від використання цих вантажівок, нові автомобілі були замовлені кілька років тому, але зараз плани списання машин змінилися.